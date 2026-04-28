Россиянам рассказали, кого коснется НДФЛ от операций с криптой

Валерий Корнеев заявил НСН, что нет технических сложностей для введения и расчета НДФЛ для физлиц при обмене криптовалют. Многие бизнесы в России перешли на оплату криптовалютой на фоне санкций, что позволяет им также уходить от налогов, поэтому будут вводиться новые правила игры, рассказал председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН.

Доходы физлиц от обмена криптовалюты будут облагаться НДФЛ. В Налоговый кодекс внесут дополнительные поправки, которые определят фискальные правила для всех участников российского крипторынка, пишет «Коммерсант». Помимо этого, налог на прибыль появится для криптообменников и цифровых депозитариев. Новые правила заработают вместе с принятием закона о регулировании цифровой валюты, заявил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Корнеев объяснил, почему государство идет по этому пути.

«Это вводится для того, чтобы облагать налогами те бизнесы, которые получают оплату в криптовалюте на фоне санкций. На этом фоне большое число организаций перестали за какую-то часть платить налоги, это касается параллельного импорта и аналогичных схем. Есть достаточно большой сектор, который получает оплату в криптовалюте, находясь при этом за границей, это IT-сфера. У нас есть еще релоканты, которые оказывают услуги нашим компаниям или иностранным, а оплата происходит в криптовалюте. Проблем с НДФЛ не будет для криптообменников, которые легализованы, легко можно будет технически все сделать. А «нелегальными» будут заниматься в МВД или ФСБ. Это касается и частных трейдеров, которые будут пытаться искать пути обхода. Я не думаю, что на этом фоне будет массовый отток на зарубежные платформы. Организовать относительно легальные криптообменники достаточно просто, а пока массового давления правоохранителей не происходит», - рассказал он.

Ранее ЦБ РФ пообещал не запрещать россиянам открывать криптокошельки за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».