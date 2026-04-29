Россияне перестали нести новые деньги во вклады

Рынок депозитов в России достиг отметки в 65,6 трлн рублей, однако растет он не за счет новых денег, а за счет капитализации процентов, начисляемых на старый капитал. Об этом говорится в исследовании Frank RG «Вклады и накопительные счета в России 2026».

Например, в 2024 году рынок сбережений (депозиты и счета граждан) вырос на 26,9%. Тогда рост обеспечил приток нового капитала (10,9%) и выплата процентов на старый капитал (14,9%). В 2025 году ситуация изменилась: депозиты росли уже в основном за счет начисляемых процентов — 15,5%, приток нового капитала обеспечил всего 0,4% роста. Суммарный рост рынка в 2025-м составил 14,3% — то есть почти вдвое ниже, чем годом ранее.

Где деньги, Карл

Параллельно, с замедлением притока средств на депозиты и счета, начал ускоряться рынок инвестиций: в 2024 году он увеличился на 23%, а в 2025-м — на 24,9%.

«Если раньше выбор делался в пользу высокодоходных сберегательных продуктов с минимальным риском, то сейчас клиенты не готовы мириться со снижением привычной доходности и всё активнее ищут альтернативы», — объясняет проектный лидер Frank RG Мария Суховерова.

Постепенно инвестиционные и сберегательные продукты стали сближаться друг с другом по уровню доходности и риска. Например, те же фонды денежного рынка выросли на треть в 2025 году за счет относительно низкого риска, высокой премии и быстрой ликвидности.

Условия по сберегательным продуктам, напротив, усложняются. Некоторые банки предлагают повышенные ставки при выполнении дополнительных условий, например, если у клиента открыт зарплатный счет в выбранной кредитной организации или он пользуется подписками из экосистемы банка. Потребители же не всегда готовы выполнять дополнительные условия: если в 2025-м о своей неготовности заявляли 7% респондентов, то в 2026-м — уже 11%.

О том, что конкуренция между инвестиционными и сберегательными продуктами усилилась, свидетельствует и тот факт, что средний размер депозита почти сравнялся со средним размером вложений в фонды денежного рынка — 419 тысяч против 396 тысяч рублей по состоянию на декабрь 2025 года.

Но не все так однозначно

Несмотря на это, почти треть клиентов (27,5%) не готовы отказываться от вкладов даже при снижении доходности. Доля тех, кто при таком сценарии рассмотрит альтернативные продукты, чуть меньше — 24,8%. А вот еще 21,2% респондентов начнут тратить накопленные сбережения при снижении ставки.

Пока доходности по вкладам остаются двузначными, более половины из опрошенных готовы размещать свои средства на депозитах, однако с приближением ставки к однозначному значению число «истинных вкладчиков» снизится вдвое.

Например, под 13% свои деньги готовы отдать 59,6% опрошенных, под 12% — 49,4% респондентов, под 11% — уже 37,2% клиентов, под 10% — только 33,2%. Таким образом, 10%-я ставка по вкладу — это порог чувствительности, за который готова перешагнуть всего треть опрошенных.

Аналитики прогнозируют, что к концу 2026 года рынок депозитов может вырасти на 13%, до 74,1 трлн рублей. Если прирост по срочным вкладам составит порядка 6 трлн рублей, то по текущим и накопительным счетам динамика слабее — 3 трлн рублей, говорится в «Сценарном прогнозе рынка розничных банковских услуг до 2030 года» Frank RG.