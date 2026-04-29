Раскрыта существенная разница в зарплатах женщин и мужчин в РФ

Разница между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достигла почти 40 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, по информации агентства, зарплаты мужчин в среднем по стране на октябрь прошлого года составляли 117,7 тыс. рублей против 79 тыс. рублей у женщин.

При этом также сообщается, что мужчины в среднем в неделю фактически работают 42 часа, а женщины — 40 часов. Кроме того, уточняется, что среднечасовая зарплата россиян составляет 637 рублей, а россиянок — 448 рублей.

В SuperJob ранее писали, что работодатели часто определяют зарплату по результатам собеседования.

Юрист, член Ассоциации юристов России Иван Курбаков между тем рассказал, как оплачивается работа в выходные и праздники.