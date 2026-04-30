Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

Самую высокую зарплату в России в марте-апреле 2026 года потенциальные работодатели предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и руководителю строительного проекта в Москве.

© РИА Новости

Об этом свидетельствует анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости. Так, зарплатные предложения по данным позициям составляли от 500 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, зарплата от 400 тыс. рублей в месяц предлагалась по вакансии консультирующего хирурга-имплантолога в Уфе, 350 — 500 тыс. рублей в месяц — разработчика на языке Python в Москве.

