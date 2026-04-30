Назван регион с размером пенсии более 40 тысяч рублей

В Чукотском автономном округе в марте 2026 года средний размер пенсии превысил 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные статистики.

В среднем пенсионеры на Чукотке в марте получили 42 015 рублей. В других регионах размер пенсии не превышал 40 тысяч рублей. При этом отмечается, что в марте 2025 года в этом регионе жители Чукотского АО получали в среднем пенсию в размере 38,2 тысячи рублей. Таким образом, за год сумма выросла на 3,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в 2027 году работающим пенсионерам пересчитают пенсии.