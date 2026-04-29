Как отметил министр финансов, они не работают ни на их владельцев, ни на страну.

Такие средства обесцениваются, а граждане теряют в доходах. Эти сбережения стоит инвестировать, чтобы они давали прибыль и участвовали в развитии экономики, подчеркнул глава Минфина.

«У каждого человека есть какие-то сбережения, понятно, что у кого-то побольше, у кого-то поменьше. Как ими распорядиться? Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты, самый простой — это депозиты в банке», — сообщил министр на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Силуанов подчеркнул, что такие вложения дают хорошую добавку в виде процента. Глава Минфина упомянул и другие направления вложений — это ценные бумаги, акции и облигации. Также можно вложиться в инвестиционные институты.