В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий с 1 августа

Следующее повышение социальных пенсий в России ожидается 1 августа этого года. Об этом 1 мая россиянам сообщила в беседе с изданием «Лента.ру» член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

По словам парламентария, работающим пенсионерам произведут индексацию за 2025 год — им прибавят те индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали за этот период. При этом Бессараб отметила, что никаких других повышений выплат в ближайшее время не ожидается.

Социальные пенсии в России получают граждане, которые не приобрели право на страховую пенсию по старости (в том числе инвалиды, дети-сироты, представители малочисленных народов Севера). В отличие от страховых пенсий, которые индексируются с 1 января, социальные пенсии традиционно повышают с 1 апреля. Однако фактически с 2025 года правила изменились: индексация социальных пенсий происходит с 1 апреля (в 2025 году — на 14,75%), а с 1 августа пересчитывают выплаты только работающим пенсионерам — исходя из накопленных за предыдущий год пенсионных коэффициентов.

При этом с 2025 года в России вернули индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам (она прошла в январе), а августовская корректировка — это доплата за дополнительный стаж. По данным Социального фонда России, средний размер социальной пенсии после апрельской индексации составил около 15,5 тысячи рублей.