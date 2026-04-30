Расходы россиян на майские праздники вырастут

Праздники в этом году короче, но расходы, по прогнозам экспертов, вырастут на 10-15%.

Какие товары и услуги подорожают сильнее всего и на чем россияне будут экономить, "Российская газета" узнала у экспертов.

"Основной прирост дадут не крупные покупки, а короткий отдых, доставка еды, продукты для дачи и пикников, локальные развлечения и поездки на 2-3 дня", - отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

Он ожидает роста трат примерно на 10%. Такую же цифру называет начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.

Руководитель FMCG практики коммуникационного агентства PR Partner Татьяна Солдатова оценивает прирост на майские в 12-15%.

"Это связано с накопленным спросом на отдых, шопинг и впечатления, а также с маркетинговыми кампаниями брендов, которые активно используют майские как платформу для запуска сезонных акций", - поясняет она.

В исследовательском центре "Ромир" сообщили, что уже наблюдается достаточно активный рост спроса на продовольственный сегмент, а также на сегмент товаров, связанных с отдыхом и путешествиями. Однако аналитики ожидают, что в этом году россияне будут максимально пытаться сохранить расходы на предыдущем уровне.

"Скажется тот факт, что в этом году майские праздники короткие, и это позволит сохранить привычную потребительскую модель поведения", - прогнозирует директор по работе с клиентами Анастасия Сидорина.

По данным Инго Банка, распределение трат по объему в майские праздники 2026 года (с 1 по 10 мая) будет выглядеть так: супермаркеты - 43,6% (год назад - 39,5%), авто - 6,3% (год назад - 5,4%), фастфуд - 4,3% (год назад - 4,0%).

"Очевидно, что майские праздники являются традиционным временем загородного отдыха, поэтому распределение полностью отражает эту тенденцию, - комментирует Василий Кутьин, директор по аналитике Инго Банка. - Рост доли супермаркетов на 4 процентных пункта, скорее всего, сохранится и в этом году, поскольку для праздников покупаются более дорогие и качественные продукты".

Что в топе трат

Лидером по росту спроса станет доставка еды и продуктов. По оценкам доцента Финансового университета при правительстве РФ Михаила Хачатуряна, спрос вырастет на 25-30%, средний чек - на 15-20%.

Татьяна Солдатова добавляет: спрос на гриль-продукты, закуски для пикников, безалкогольные напитки в целом прибавит 18-20%, а на органику, функциональные продукты (с пробиотиками, витаминами) - 25%.

Рост ожидается и в сегменте товаров для дома, дачи и ремонта. Марчел Кырлан прогнозирует рост продаж на уровне 20%, среднего чека - 23%.

Ожидания экспертов разделяют и участники рынка. В Fix Price сообщили, что продажи товаров для шашлыков уже выросли на 59%. В топе - уголь, средства для розжига и пластиковая посуда. Среди товаров категории "сад и огород" - грунт, удобрения и садовые декорации.

В "Мегамаркете" прогнозируют увеличение спроса на инвентарь для барбекю (мангалы, грили, шампуры и сопутствующие товары) на 20-30% год к году, на садовую мебель - на 10-15%, на товары для охоты и рыбалки - на 7-12%. Средний чек "шашлычной" корзины вырастет ориентировочно на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

"Покупатели формируют в основном комплексные покупки - от мяса и угля до аксессуаров и расходных материалов, - что увеличивает итоговую сумму", - добавили в пресс-службе компании.

В торговом кластере "Мытищинская ярмарка" ожидают роста продаж садовых материалов на 18-20%, стройматериалов - на 12-15%, продуктов - на 10-11%, авто- и мототоваров - на 7-10%.

В топ трат на майские праздники эксперты включают также туризм и поездки. Олег Абелев ожидает роста продаж на 15% и скачка среднего чека на 40%. Хачатурян оценивает увеличение продаж в 15-20%, чека - в 25-30%.

Татьяна Солдатова прогнозирует рост подобных трат на 22%. По ее словам, речь идет о коротких турах, аренде авто, билетах на поезда. Средний чек в этой категории вырастет с 15 тысяч рублей в 2025 году до 18 тысяч рублей в текущем.

Марчел Кырлан добавляет, что туристические услуги в России в первом квартале подорожали на 14,5% год к году.

"В связи с этим в мае рост расходов будет во многом определяться именно удорожанием сервиса, а не только увеличением физического объема покупок", - говорит он.

Развлечения (кино, театры, концерты) также прибавят. По данным Михаила Хачатуряна, рост спроса в этом сегменте составит 17-22%, среднего чека - 20-24%. Спортивные товары, по его же оценкам, вырастут на 15-20% как по спросу, так и по среднему чеку.

На чем сэкономят

В то же время майские праздники приносят сегментам торговли и услуг не только рост среднего чека и объемов продаж, но и обратные эффекты, говорит Михаил Хачатурян. По его прогнозам, в таких секторах, как ювелирные украшения, косметика, бытовая и цифровая техника, онлайн-обучение и аптеки, средний чек, вероятно, снизится на 21-26%, а спрос - примерно на 10-15%.

Олег Абелев также отмечает, что россияне будут экономить на ювелирных украшениях, косметике, бытовой и цифровой технике. Средний чек на эти категории снизится на 20-25%.

В целом покупательское поведение россиян становится более взвешенным, отмечают в исследовательском центре "Ромир". Спонтанные решения все чаще уступают место планированию, сравнению вариантов и оценке выгоды. Более 80% россиян рассказали, что нечасто совершают эмоциональные покупки. Многие стали изучать цены и сравнивать отзывы перед покупкой.

"Мы видим, что покупатели все чаще стремятся принимать обоснованные решения и внимательно относиться к распределению личного бюджета. Для бизнеса это означает рост значимости реальной ценности продукта, понятного предложения и прозрачной коммуникации", - отметила руководитель отдела "Ромир" Валерия Толстова.

Между тем

Аппетиты выросли

Большинство россиян (67%) поедут на майские праздники на дачу, и почти все планируют устроить шашлыки, показал опрос телеканала "Бобер".

При этом, по данным "Чек Индекс", шашлычный набор подорожал на 11%, до почти 5 тыс. рублей. В расчете учитывались мясо для жарки, шампуры в комплекте, мангал, древесный уголь и розжиг.

Так, средний чек на готовое для жарки шашлыка мяса составляет 668 рублей - на 6% выше, чем в прошлом году. Шампуры подорожали на 17% и стоят в среднем 513 рублей, мангалы прибавили в цене 8%, до 3067 рублей. Уголь подорожал на 20%, до 325 рублей, заметнее всего прибавил розжиг -25%, до 412 рублей.

Общий средний чек затрат на такой "шашлычный набор" - 4986 руб.

Шашлычный сезон в ряде регионов частично уже начался, но не везде. Он наступил позже, чем в прошлом году, отмечают аналитики.

Подавляющее большинство шашлычного мяса (свыше 90%) приобретается в офлайн-магазинах.

Однако принадлежности, такие как мангалы, покупают и через интернет-канал, доля таких покупок свыше 20% в онлайне.