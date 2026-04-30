ЦБ ужесточил ограничения по ипотеке и автокредитам

Центробанк установил более жесткие макропруденциальные или количественные лимиты по по ипотечным кредитам на третий квартал 2026 года. Регулятор объяснил это тем, что доля просроченных долгов по ипотеке за год к 1 апреля 2026 года выросла с 0,6% до 1%. В основном рост просрочки приходится на льготные кредиты, выданные в 2023-2024 годах.

Так, с июля МПЛ по кредитам на покупку новостроек у заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% или с первоначальным взносом (ПВ) меньше 20% составит 5% (ранее 7%), а по кредитам на покупку готового жилья у таких заемщиков МПЛ будет на уровне 15% вместо 20%.

«Ограничение не приведет к росту доли отказов по ипотеке, так как соответствует текущей структуре выдач в первом квартале 2026 года», — говорится в сообщении ЦБ.

Это не единственный сегмент ипотеке, где Центробанк увидел растущие риски. Он ужесточил МПЛ по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Лимит по ипотеке на ИЖС будет ограничивать выдачи кредитов с ПДН выше 50%. А также по таким кредитам установлен сублимит на выдачи кредитов заемщикам, чей ПДН выше 80%, который составит 3% вместо прежних 10%.

Доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней в сегменте ИЖС достигла 4,4% на 1 апреля 2026 года против 3,4% на 1 апреля 2025 года. ЦБ объясняет такой рост как задержками строительства домов некоторыми подрядчиками, так и закредитованностью заемщиков. Ранее он уже рекомендовал банкам помочь заемщикам, пострадавшим от недобросовестных подрядчиков ИЖС.

Также регулятор ужесточил значение МПЛ по нецелевым кредитам под залог недвижимости, качество которых к апрелю ухудшилось до 6,1% с 5,1% на начало года. С третьего квартала МПЛ для таких кредитов составит:

при ПДН более 50% — 18% (ранее 25%);

при ПДН более 80% — 3% (ранее 10%).

Ужесточены были и МПЛ для нецелевых кредитов под залог автотранспортных средств. Так, при превышении ПДН уровня в 50% МПЛ должен будет составлять 18% (ранее 20%), а при ПДН более 80% — 3% (ранее 5%).