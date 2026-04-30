Инвестор назвала пять самых частых финансовых ошибок

Финансовые ошибки редко выглядят как что-то серьезное в моменте, но именно из них со временем складывается разница между ощущением стабильности и постоянным напряжением из-за денег, рассказала инвестор, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко. Мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Инвестор отметила, что одна из самых распространенных — жизнь «по остаточному принципу», когда человек откладывает то, что осталось в конце месяца, если вообще что-то осталось. Такой подход, по ее словам, почти всегда дает нулевой результат, потому что расходы естественным образом подстраиваются под доход.

Не менее частая история — хранение всех сбережений в наличных или на счете без доходности, считает эксперт. Она объяснила, что такой подход воспринимается как осторожность, но по сути означает регулярную потерю покупательной способности из-за инфляции. Формально сумма не меняется, но ее реальная ценность постепенно снижается, добавила Трофименко.

«Еще одна ошибка — отсутствие финансовой подушки. Пока все стабильно, это не ощущается как проблема. Но любая неожиданная ситуация — потеря дохода, срочные расходы — сразу выбивает из равновесия и вынуждает принимать невыгодные решения, включая кредиты. Многие также недооценивают эффект мелких, но регулярных трат. Подписки, спонтанные покупки, сервисы "для удобства" по отдельности кажутся незначительными, но в сумме формируют ощутимую часть бюджета», — объяснила финансист.

Самой недооцененная ошибкой Трофименко назвала отсутствие долгосрочного взгляда. Она пояснила, что многие финансовые решения принимаются из текущего состояния: хочется здесь и сейчас, а последствия откладываются на потом. В результате, отметила она, не формируется ни капитал, ни ощущение устойчивости, даже при хорошем доходе.

«При этом исправление не требует резких шагов или жестких ограничений. Достаточно постепенно менять подход: сначала откладывать, а потом тратить, держать часть средств в инструментах, которые защищают от инфляции, создавать резерв и время от времени пересматривать свои привычки», — также отметила собеседница «Ленты.ру».

