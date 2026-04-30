Стало известно, кто в Москве получает за работу больше миллиона рублей

Директора по информационной безопасности (CISO) в IT-компаниях Москвы и Санкт-Петербурга получают зарплату более 1 млн рублей. Об этом говорится в исследовании сервисов SuperJob, The Edgers и Positive Education, передает РИА Новости.

Уточняется, что максимальный размер предлагаемой в Москве и Петербурге зарплаты на этой должности — 1,2-1,3 млн рублей. Медианная же зарплата на этом посту в столице составляет 520 тыс. рублей и 500 тыс. рублей — в Санкт-Петербурге.

В последнее время число вакансий в сфере информационной безопасности выросло на 24% на фоне снижения числа вакансий в IT в целом на 18%, отмечают аналитики.

Исследование проводилось с января по апрель 2026 года.

До этого специалисты проанализировали самые большие зарплаты в России. Выяснилось, что в марте-апреле этого года самую высокую зарплату предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и главе строительного проекта в Москве — этим специалистам были готовы ежемесячно платить от 500 тыс. руб.