Неплательщикам алиментов станет сложнее скрываться

В России неплательщиков алиментов хотят разрешить ловить по камерам на дорогах и взыскивать с них долги по ночам и выходным. Такие рекомендации правительству подготовила Счетная палата, пишут «Известия».

Параллельно ужесточается и наказание: тех, кто прячет свои доходы и официально не трудоустроен, чаще отправляют на принудительные работы в специальные центры. При этом власти также усиливают борьбу с теневыми заработками. Эффект других мер уже заметен: за три года сборы алиментов увеличились более чем вдвое — до 110 млрд рублей в 2025-м.

По данным Счетной палаты, число исполнительных производств по алиментам сократилось с 1,6 млн в 2022 году до 1,5 млн в 2024-м. При этом доля дел, где деньги реально удалось взыскать, выросла с 8% до 10%. Однако разрыв между завершенными и неоконченными делами по-прежнему большой, отмечают аудиторы.