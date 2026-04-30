Раскрыт способ сэкономить на ЖКУ в майские праздники

Россияне, планирующие длительную поездку на майские праздники, могут сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Для этого нужно запросить перерасчет, об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

На перерасчет имеют право граждане, отсутствующие в квартире более пяти дней подряд. Правило распространяется на холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора. День отъезда и возвращение в срок не включается, кроме того, квартира должна быть не оборудована счетчиками из-за подтвержденной технической невозможности их установки.

При подаче заявления на перерасчет необходимо предоставить документы, подтверждающие отсутствие в квартире: билеты, справку из санатория, посадочные талоны.

«Заявление можно подать заранее или в течение 30 дней после возвращения. Перерасчет исполнитель должен сделать в течение пяти рабочих дней после получения заявления и документов», — отметил Якубовский.

