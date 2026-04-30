Российские мужчины готовы «откупиться» от женщин на майских праздниках

Мужчины готовы «откупиться» от женщин на майских праздниках в среднем за 25 тысяч рублей, сообщает «Пул N3» со ссылкой на результаты исследования Sunlight.

39% опрошенных мужчин выбрали материальный подарок в качестве компенсации за разлуку, если планы на отдых в паре расходятся. 58% мужчин имеют девушку или жену, и большинству из них необходимо согласовывать с ней планы на майские.

При этом женщины надеются на совместное времяпрепровождение и болезненно воспринимают желание мужчины отдыхать отдельно, но готовы отпустить его на шашлыки в обмен на компенсацию. Сами россияне, по данным исследования, хотят отдыхать во время длинных выходных, а не работать в огороде.

Россиян в мае ожидают длинные выходные две недели подряд: с 1 по 3 мая в период Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая во время празднования Дня Победы.