В Госдуму внесли законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 мая

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате работникам так называемой 13-й зарплаты к 1 мая. Инициатива предполагает закрепить эту норму в Трудовом кодексе, сообщает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки, речь идет о введении обязательного премирования, приуроченного к празднику Весны и Труда. Выплата должна составлять средний заработок сотрудника и начисляться ежегодно, вне зависимости от решений работодателя.

Авторы проекта считают, что такая мера сделает систему премирования более прозрачной и предсказуемой, поскольку будет привязана к конкретной дате — нерабочему праздничному дню.

По мнению инициаторов, принятие закона позволит усилить социальные гарантии, повысить уровень доходов граждан и поддержать работников в рамках государственной политики по улучшению качества жизни.

Лидер партии Сергей Миронов заявил РИА Новости, что идея 13-й зарплаты является принципиальной для фракции. Он добавил, что 1 мая исторически связан с темой солидарности трудящихся и подходит как символическая дата для такой выплаты, передает «Радиоточка НСН».