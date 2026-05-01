«Серые схемы» под контролем: Россия ограничивает вывоз золотых слитков с 1 мая

С 1 мая 2026 года в России вступают в силу ограничения на вывоз из страны золота в слитках весом более 100 граммов. Запрет распространяется на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и компании, однако предусматривает ряд исключений — при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Новая мера стала частью политики по усилению контроля за оборотом драгоценных металлов и борьбе с нелегальным вывозом капитала. Эксперты считают, что для большинства частных инвесторов принципиально ничего не изменится: золото сохранит статус защитного актива, а внутренние цены останутся привязанными к мировому рынку. Основные изменения коснутся конкретно процедуры вывоза — она станет более формализованной и потребует дополнительных согласований.

Согласно указу президента, с 1 мая физлицам, ИП и организациям запрещается вывозить из России аффинированное золото в слитках общим весом более 100 граммов. Ограничение касается золота высокой степени очистки — 99,9% и выше.

При этом документ предусматривает исключения. Вывоз возможен через международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Кневичи во Владивостоке при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Для юридических лиц и ИП сохраняется возможность вывозить золото в страны вне ЕАЭС без ограничений по весу, но с соблюдением действующих процедур контроля.

В Минфине объясняют инициативу необходимостью повысить прозрачность рынка и сократить риски незаконного вывоза драгоценных металлов. Речь идет, прежде всего, о борьбе с «теневыми» финансовыми схемами и оттоком капитала.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель считает, что новые правила укладываются в общую стратегию государства по усилению контроля над стратегическими ресурсами.

«Речь в данном случае идет не столько о давлении на частных инвесторов, сколько о попытке сократить нелегальные каналы вывоза и навести порядок в сегменте, где исторически присутствовали «серые» схемы», — отмечает эксперт.

По ее словам, для большинства инвесторов базовые механизмы вложений в золото не меняются. Покупка, хранение и продажа внутри страны остаются доступными, поэтому серьезного оттока частных инвесторов из сегмента ожидать не стоит.

Схожей позиции придерживается начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Он подчеркивает, что российские инвесторы давно используют широкий набор инструментов, связанных с золотом – подавлячющему большинству нет необходимости вывозить драгметалл за рубеж.

«Многим инвесторам удобнее инвестировать в биржевое золото за рубли на Мосбирже. Активные трейдеры используют фьючерсы на золото. Также есть акции золотодобывающих компаний», — говорит Короев.

Эксперты не ожидают и заметного роста внутренних цен на слитки. Хотя ограничения теоретически могут сократить объем вывоза металла за рубеж, ценообразование на золото остается глобальным и зависит, прежде всего, от мировой конъюнктуры.

Ирина Заседатель обращает внимание, что снижение нелегального вывоза, наоборот, может увеличить объем металла внутри страны.

«Это снижает предпосылки для роста цен», — считает она.

Альберт Короев также напоминает, что последние месяцы мировые цены на золото остаются крайне волатильными на фоне изменчивых геополитических факторов, и именно они определяют динамику рынка.

Руководитель департамента финансов и аудита консалтинговой группы vvCube Хаджи-Мурат Бязров уверен, что инвестиционная привлекательность золота останется прежней.

«Золото всегда было устойчивым и стабильным активом, прежде всего, для сохранения сбережений. Спрос на физическое золото со стороны частных лиц последние два-три года относительно стабильный», — отмечает эксперт.

Основное изменение для граждан — усложнение самой процедуры вывоза. Теперь потребуется получить заключение Федеральной пробирной палаты и подтвердить законность происхождения слитков. По данным ведомства, оформление разрешения занимает до четырех рабочих дней с возможным продлением еще на пять дней. Кроме того, вывоз станет возможен только через ограниченный перечень международных аэропортов.