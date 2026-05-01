Соискатели на должность уборщика столичных улиц могут рассчитывать на ежемесячный доход до 108 тыс. рублей, такие данные содержатся на платформе SuperJob.

Исследование рынка труда выявило максимальные финансовые условия для столичных работников жилищно-коммунального хозяйства, передает РИА «Новости».

«Зарплатное предложение (на руки, после уплаты налогов), рублей в месяц для вакансии дворник/уборщик в Москве – 76,5-108 тыс. рублей», – гласит текст вакансии.

Для сравнения, аналогичные специалисты в Петербурге могут рассчитывать на меньший доход. Там соискателям готовы платить до 70,9 тыс. рублей.

Ряд столичных компаний предоставляет работникам бесплатное жилье, фирменную спецодежду и необходимый инвентарь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года профессия дворника возглавила список самых дефицитных специальностей в России.