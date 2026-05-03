Обнаружен рост пенсий в некоторых российских регионах

Средний размер пенсионного обеспечения свыше 30 тысяч рублей среди неработающих граждан обнаружили в 13 российских регионах в марте 2026 года, пишет ТАСС.

По данным Социального фонда, в марте этого года средний размер пенсии у неработающих граждан превышал 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. В их числе Хабаровский край (около 30 тысяч), Республика Карелия (31,5 тысячи), Архангельская область (32,5 тысячи), Республика Коми (32,7 тысячи), Республика Саха (Якутия) (34,4 тысячи), Сахалинская область (34,8 тысячи), Мурманская область (35,4 тысячи).

Также в список вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (37,8 тысячи), Ханты-Мансийский автономный округ (38,3 тысячи), Магаданская область (39 тысячи), Камчатский край (39,3 тысячи), Ненецкий автономный округ (39,8 тысячи) и Чукотский автономный округ (43,7 тысячи).

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии работающих россиян превысил 23,4 тысячи рублей в марте 2026 года. Так, на 1 марта пенсия работающих граждан составляла 23 461 рублей, в аналогичный период годом ранее она была меньше, около 20 972 рублей. Таким образом, за год выплаты выросли примерно на 2,5 тысячи.