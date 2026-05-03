Слуцкий предложил ввести жилищный ценз

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой ужесточить правила выдачи жилищных сертификатов для бывших иностранцев. Политик заявил ТАСС, что претендовать на получение государственного сертификата на покупку жилья должны только те, кто получил российское гражданство не менее десяти лет назад.

Это предложение стало продолжением логики недавно принятого пятилетнего ценза оседлости для назначения детских пособий, который начнет действовать с 1 апреля 2027 года.

В партии подчеркивают, что доступ к социальным выплатам и государственной поддержке должен быть напрямую связан с экономическим вкладом человека и его безупречным соблюдением российского законодательства.

«Сначала бывший мигрант вкладывается в экономику страны и только после наравне с коренным населением может претендовать на различные преференции», — цитирует Слуцкого ТАСС.

По его мнению, сначала человек должен доказать свою лояльность и полезность для общества, и лишь затем получать право на крупные социальные бонусы.

Помимо увеличения срока между получением паспорта и правом на жилищный сертификат, ЛДПР предлагает пересмотреть и сами условия натурализации. Слуцкий заявил о необходимости поднять минимальный срок обязательного проживания в России для получения гражданства до десяти лет. Также партия настаивает на введении ежегодных обязательных медицинских осмотров для всех претендентов на паспорт РФ, чтобы исключить риск распространения в обществе опасных заболеваний.

Авторы инициативы уверены, что комплекс этих мер позволит существенно снизить нагрузку на социальную систему государства. В ЛДПР считают, что таким образом удастся обеспечить приоритетную поддержку коренных граждан России, чьи налоги и труд годами формировали экономику страны, исключив ситуации, когда только что получившие паспорт люди сразу претендуют на равные с ними крупные выплаты.