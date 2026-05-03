Названы частые ошибки, уменьшающие пенсию

Ошибки при учете трудового стажа, страховых взносов и отдельных периодов деятельности могут снизить размер будущей пенсии. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

Она пояснила, что стаж до 2002 года влияет на стажевый коэффициент: при 20 годах у женщин и 25 годах у мужчин применяется коэффициент 0,55. При этом любые "выпадающие" периоды уменьшают расчетную базу. По ее словам, иногда не учитываются периоды службы в армии, получения пособия по безработице или обучения.

После 2002 года, как отметила Голубева, ключевым фактором становится уплата работодателем страховых взносов. Пробелы в платежах, неофициальная занятость или ошибки при передаче данных в Социальный фонд могут привести к снижению выплат.

Эксперт добавила, что на размер пенсии влияют и формальные несоответствия в документах — например, различия в фамилии без подтверждения изменений или отсутствие сведений о доходах за учитываемые периоды.

Кроме того, при переезде в регион с более низким районным коэффициентом пенсия может уменьшиться из-за отмены соответствующей надбавки.

Тем, кто сомневается в корректности начислений, Голубева рекомендовала запросить в Социальном фонде России справку о назначенной пенсии — через личный кабинет ее можно получить в течение суток.