Ипотечников предупредили о скрытой опасности из-за страховки

Директор по развитию ипотечного страхования «Росгосстраха» Виктория Лессар предупредила о рисках отказа от добровольной страховки жизни и здоровья при оформлении ипотеки. Об этом пишут «Известия».

По словам эксперта, такой полис помогает защитить заемщика и его близких от финансовых проблем в случае тяжёлых жизненных обстоятельств.

Лессар пояснила, что страхование предусматривает погашение остатка кредита, если заёмщик умирает или получает инвалидность первой или второй группы из-за болезни или несчастного случая. Хотя закон не требует обязательного оформления такого полиса, он является важным инструментом исполнения обязательств перед банком.

Договор страхования обычно заключается на год с возможностью продления либо сразу на весь срок кредита. Эксперт отметила, что важно внимательно изучать условия покрытия: страховая компания погасит долг при наступлении страхового случая, однако существуют и исключения, которые прописаны в договоре.