Россияне резко урезали траты на важные услуги: названа причина

Россияне заметно сократили траты на непродовольственные товары и услуги, одновременно увеличивая расходы на продукты питания. По данным аналитиков «СберИндекса», за неделю с 20 по 26 апреля совокупные расходы населения уменьшились на 1,7%, сообщают «Известия».

Наиболее заметное падение зафиксировано в сегменте бытовых услуг: траты на ателье, химчистку и ремонт одежды снизились на 22,4% по сравнению с мартом. Расходы на обслуживание автомобилей упали на 6,4%, на покупку одежды — на 15,9%, на телекоммуникационные услуги — на 5,3%.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович пояснил, что основным трендом сегодня стали еда и продукты.

По его словам, в условиях кризиса россияне переходят от потребительской модели к сберегательной, компенсируя это за счёт непродовольственных категорий. Говорить о долгосрочности тенденции эксперт пока преждевременно.

В свою очередь глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает главной причиной падения спроса снижение доходов населения.