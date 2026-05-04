Раскрыто, сколько можно накопить к 30-ти годам

У 30-летних россиян в прошлом году на депозитах в среднем лежало 500 тысяч рублей. Это в 1,4 раза больше, чем у 25-летних, и значительно выше показателей 20-летних. Такие данные приводит исследование Т-Банка, основанное на транзакциях более 50 миллионов клиентов в возрасте 20–40 лет, пишут «Ведомости».

© Московский Комсомолец

Общий медианный доход 30-летних в прошлом году на 21% превысил заработок 25-летних. После 27–30 лет, как следует из исследования, заметно растут расходы на семейные категории: «дом и ремонт», «детские товары», «здоровье».

Доцент кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Линда Рыжих отметила, что от роста доходов и изменения потребительских привычек выигрывают прежде всего банки и застройщики. По её словам, люди открывают вклады, берут ипотеку и покупают жильё, тратя на это сбережения.

Эксперт добавила, что накопление к 30 годам полумиллиона рублей стало устойчивым трендом, который отражает рост финансовой грамотности населения.