Раскрыты неожиданные факты о сбережениях россиян

Финансовые активы российских домохозяйств достигли 187,7 триллиона рублей, подсчитал ЦБ. Это в четыре раза больше объема кредитов, которые население должно банкам (45 триллионов рублей), передает kp.ru.

В спокойные времена средний житель России откладывает каждый десятый рубль, а в периоды кризисов — каждый четвертый-пятый, следует из отчета регулятора «Норма сбережений домашних хозяйств». В 2020 году из-за пандемии норма сбережений выросла с 9% до 25%, затем упала до рекордных 5% в 2021-м, после чего снова стала колебаться.

На начало 2026 года в пересчете на каждого россиянина в банках лежит около 500 тысяч рублей. С учетом акций, валюты и других финансовых активов — 1,2 миллиона рублей. При этом капитал распределен неравномерно: у небольшого количества богатых людей сосредоточены крупные суммы, у большинства сбережения скромные или отсутствуют.

Глава Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич объяснил, что высокие ставки по вкладам стимулируют сберегательное поведение — «это банально вопрос жадности». По его прогнозу, когда ставки опустятся, новые сбережения начнут перетекать в акции и валюту, но объемы денег в банках не уменьшатся.

Недвижимость остается самым понятным инструментом для многих россиян, хотя статистика ЦБ ее не учитывает. С начала года эксперты фиксируют рост спроса на вторичном рынке жилья. Паранич напомнил, что вкладывать все деньги в один актив не стоит — заначку лучше держать в разных инструментах.