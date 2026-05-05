В России зафиксировали рост зарплат неквалифицированных рабочих

Зарплаты неквалифицированных рабочих в России выросли более чем втрое за последние 10 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Отмечается, что по состоянию на октябрь 2015 года трудовые доходы неквалифицированных рабочих составляли 15,5 тысячи рублей. В 2025 году эта сумма достигла 52,1 тысячи рублей.

При этом в ряде российских регионов доходы данной категории граждан превышают показатели по стране. Например, на Чукотке они составляют 122,7 тысячи рублей, а в Москве — 85 тысяч рублей.

Среди квалифицированных рабочих самый высокий рост показали доходы в рыболовстве. Зарплаты в данной сфере выросли в 3,5 раза и составляют 69,3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что первым российским регионом, где зарплата половины работников будет больше 200 тысяч рублей, станет Ямало-Ненецкий автономный округ. Также подобный рост ожидается в Чукотском автономном округе и Татарстане.