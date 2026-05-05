В России произошел бум продаж залогового имущества

Крупнейшие российские банки отметили в первом квартале этого года трехкратный рост спроса на залоговое имущество — в первую очередь на автомобили. Об этом газете «Ведомости» рассказали в «Сбере», ВТБ и банке «Дом.pф».

В сервисе ВТБ «КомиссиON» число сделок с машинами за январь-март выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка от их продажи увеличилась в 3,5 раза. Средняя цена залогового автомобиля составила 943 тысячи рублей – на 12% больше, чем годом ранее. В недвижимости – количество сделок выросло наполовину, объем продаж – на 44%. Средний чек на квартиру или дом достиг 5,3 млн рублей, прибавив 3% к прошлогодним показателям.

На площадке Сбербанка Portal DA количество сделок с легковыми автомобилями также выросло втрое. Глобального роста интереса к жилой недвижимости банк не зафиксировал, однако средний чек увеличился на 28%. В банке «Дом.pф» число сделок с залоговым имуществом удвоилось, причем в портфеле преобладает недвижимость – от квартир до промышленных объектов.

Основная причина бума – сочетание сниженной цены и надежности продавца, объясняют банкиры. Покупатели экономят на риелторах и посредниках, получая прозрачную сделку с минимальными рисками. Многие рассматривают такие покупки как дополнительную инвестицию, отметил руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков.

Клиенты перестали опасаться залогового имущества, понимая безопасность таких сделок, согласен руководитель подразделения реализации и эксплуатации имущества банка «Дом.pф» Виталий Латунов. Цена на вторичные активы динамичнее – чем дольше объект на балансе банка, тем он дешевле. Кроме того, купить такой актив можно в ипотеку с использованием маткапитала и жилищных сертификатов.

Портрет покупателя разнообразен: от профессиональных перекупщиков до рядовых граждан и бизнесменов. В банке «Дом.pф» большинство приобретают имущество для собственного пользования, иногда бывшие владельцы выкупают квартиры повторно. Компании и предприниматели покупают коммерческие помещения, склады и производственные здания для бизнеса.

Залог, зарегистрированные жильцы, долги по ЖКХ и налогам, аресты, плохое техническое состояние, перечисляет главные риски таких приобретений партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун. Цена ниже рыночной именно из-за необходимости самостоятельно решать эти проблемы.

Имущество с торгов в ходе банкротства может продаваться с прописанными людьми или без ключей и документов, поясняет управляющий партнер «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева. Из-за этих рисков цена ниже рыночной на 10-20%, а если лот не продается, на повторных торгах скидка может вырасти еще сильнее. Если банк оставляет имущество за собой, он «очищает» его – выписывает жильцов через суд, оплачивает долги, восстанавливает документы. Такие объекты продаются с дисконтом 5-15% от рыночной цены.