В Госдуме назвали необходимый россиянам МРОТ

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил поднять минимальный размер оплаты труда до 60 тысяч рублей, заявил он News.ru. Политик считает, что нынешних 18 939 рублей гражданам не хватает даже на обязательные расходы.

По оценкам Миронова, реальный прожиточный минимум, который покрывал бы коммунальные услуги, связь, транспорт, питание, одежду, лекарства и аренду жилья, составляет не менее 45 тысяч рублей. Однако более оптимальным уровнем МРОТ он назвал 60 тысяч рублей.

В обществе созрел запрос на устойчивый рост зарплат, справедливую налоговую систему и сокращение неравенства между регионами, добавил парламентарий. Он также связал бедность с демографическими проблемами: люди, живущие в нищете, не видят будущего и боятся заводить детей.

Ранее Миронов заявлял, что средства для повышения МРОТ можно получить за счет отмены возврата НДС экспортерам сырья, а также за счет повышения налогов для банков и сверхбогатых топ-менеджеров. По его убеждению, налог на роскошь должен быть справедливым.