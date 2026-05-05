В ЦБ рассказали о самой популярной мошеннической схеме

Центральный Банк России рассказал о самой популярной мошеннической схеме на финансовом рынке. Об этом регулятор написал в своем Telegram-канале.

По информации банка, такой схемой стала торговля на криптобиржах. В регуляторе уточнили, что за первый квартал 2026 года нелегальные брокеры и форекс-дилеры использовали более 2 тысяч криптокошельков для сбора средств.

При этом, число уникальных проектов сократилось — мошенники стали чаще использовать прежние схемы под новым названием. Кроме того, из 2,5 тысяч направленных на блокировку сайтов нелегальных профучастников почти 2 тысячи оказались дублирующими сайтами к проектам.

В Центральном Банке добавили, что в первом квартале 2026 года было выявлено 257 интернет-проектов с признаками нелегальных профучастников рынка ценных бумаг. Это на 19% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года.

Ранее мошенники стали обманывать ветеранов ВОВ под видом работников Соцфонда.