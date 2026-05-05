Говырин: число самозанятых россиян выросло почти на 27% за 2025 год

В 2025 году количество самозанятых в России увеличилось почти на 27 % и достигло отметки в 15,4 миллиона человек, что свидетельствует о том, что самозанятость становится все более значимой и стабильной частью рынка труда, заявил член Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Депутат отметил, что такие показатели говорят о том, что самозанятость стала устоявшимся элементом рынка труда.

Говырин также подчеркнул, что ключевую роль в увеличении числа людей, выбирающих этот вид занятости, играет простота системы налогообложения для самозанятых. Граждане могут зарегистрироваться в качестве самозанятых за считанные минуты, не посещая налоговую инспекцию, не заполняя декларации и не используя кассовую технику.

Чек формируется в приложении самим самозанятым по каждому поступлению, а налог начисляется автоматически, цитирует газета «Известия» слова депутата.

Депутат подчеркнул, что при работе с физическими лицами ставки составляют 4 %, а с компаниями — 6 %.