$75.3488.35

Россиянам рассказали, как избежать ошибок при составлении завещания

RT на русском

Адвокат Диана Мангутова заявила, что ошибки при составлении завещания могут затруднить получение наследства или сделать документ оспоримым.

Россиянам рассказали, как избежать ошибок при составлении завещания
© РИА Новости

В беседе с Lenta.ru она отметила, что завещание должно быть составлено письменно, подписано наследодателем и удостоверено нотариусом.

По словам адвоката, одна из частых причин споров — оформление документа во время тяжёлой болезни без подтверждения дееспособности. В такой ситуации суд может назначить посмертную психиатрическую экспертизу по медицинским документам.

«Ещё одна ошибка — составление завещания под давлением или угрозами», — рассказала Мангутова.

Она добавила, что споры могут возникнуть из-за расплывчатого описания имущества. Вместо общих формулировок важно указывать точные данные: адрес, кадастровый номер, VIN автомобиля или реквизиты счёта.

Адвокат также напомнила об обязательной доле наследства для несовершеннолетних детей, нетрудоспособных супругов и родителей.

Ранее юрист Александр Хаминский пояснил, в каких ситуациях можно составить завещание от руки.