Россиянам рассказали, как избежать ошибок при составлении завещания

Адвокат Диана Мангутова заявила, что ошибки при составлении завещания могут затруднить получение наследства или сделать документ оспоримым.

В беседе с Lenta.ru она отметила, что завещание должно быть составлено письменно, подписано наследодателем и удостоверено нотариусом.

По словам адвоката, одна из частых причин споров — оформление документа во время тяжёлой болезни без подтверждения дееспособности. В такой ситуации суд может назначить посмертную психиатрическую экспертизу по медицинским документам.

«Ещё одна ошибка — составление завещания под давлением или угрозами», — рассказала Мангутова.

Она добавила, что споры могут возникнуть из-за расплывчатого описания имущества. Вместо общих формулировок важно указывать точные данные: адрес, кадастровый номер, VIN автомобиля или реквизиты счёта.

Адвокат также напомнила об обязательной доле наследства для несовершеннолетних детей, нетрудоспособных супругов и родителей.

Ранее юрист Александр Хаминский пояснил, в каких ситуациях можно составить завещание от руки.