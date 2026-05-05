Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

За последние три года в России объем продаж антидепрессантов в стоимостном выражении вырос в два раза. Как пишет Forbes со ссылкой на AlphaRM, продажи анксиолитиков (транквилизаторов) выросли на треть, психостимуляторов — на 20 процентов.

Как следует из материала, с 2022 года рост числа проданных упаковок антидепрессантов составил 41 процент, анксиолитиков — 12 процентов. Отмечается, что в то же время объемы физической реализации психостимуляторов снизились на 4,6 процента.

Forbes опросил врачей, и они объяснили рост продаж этих препаратов с тем, что психиатрическая помощь в целом стала доступнее. Кроме того, влияние оказали дестигматизация психиатрии и улучшение методов диагностики.

Ранее психиатр Евгений Дикарев назвал два первых признака депрессии. По его словам, об ухудшающемся психическом состоянии говорят бессонница и стремительное изменение веса.