Стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России

Управляющие фондами получают самые большие зарплаты в России. Об этом, ссылаясь на статистические данные, сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Так, в феврале нынешнего года россияне, занятые в сфере управления различными фондами, получали в среднем 848 тыс. рублей. Второе место по величине зарплат заняли сотрудники холдинговых компаний, получающие в среднем 411 тыс. рублей. У сотрудников головных офисов средняя зарплата составляет 404 тыс. рублей.

Названа максимальная зарплата дворника в Москве

В феврале 2026 года в пяти отраслях российской экономики средний уровень оплаты труда превысил отметку в 200 тыс. рублей. Лидерами по данному показателю стали работники табачной промышленности — их средний заработок составил 355 тыс. рублей. Также в число высокооплачиваемых сфер вошли финансовая деятельность и страхование (средняя зарплата — 217 тыс. рублей), добыча углеводородов (нефть и газ) и IT-сектор (по 207 тыс. рублей), а также сфера воздушных и космических перевозок (205 тыс. рублей).