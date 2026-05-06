В России предложили создать алиментный фонд

Лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России алиментный фонд, который позволил бы государству оперативно погашать долги по алиментам.

По его словам, такой подход сделает процесс взыскания более эффективным и быстрым.

— Нужно создать специальный Алиментный фонд, из которого государство без задержек погашает долги, а потом уже разбирается с неплательщиками. Ищет их, проверяет доходы, взыскивает долги, да еще и с процентами, — сказал депутат.

Миронов также отметил, что одиноким родителям, не придется самостоятельно обращаться в различные инстанции и искать «отцов-бегунков». Вместо этого они смогут своевременно и без лишних трудностей получать положенные алименты от государства, передает РИА Новости.

В марте Миронов заявил о намерении внести законопроект о минимальном размере алиментов не ниже прожиточного минимума. Изменения затронут Семейный кодекс России. Итоговый минимальный размер алиментов будет зависеть от региона проживания.

