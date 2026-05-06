В Госдуме предложили ввести новые выплаты для бюджетников

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы.

Об этом пишет ТАСС.

«Просим вас рассмотреть возможность введения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до 14 лет в размере 25% от МРОТ для работников бюджетной сферы», — говорится в письме.

Депутаты также хотят распространить данную льготу на муниципальных служащих. Они отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости.

В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что в России ежегодно отмечается рост количества отцов, которые уходят в декретный отпуск. Обычно такие решения принимают мужчины, которые зарабатывают меньше жен и имеют менее успешную карьеру. Она уверена, что для мужчин, уходящих в отпуск по уходу за ребенком, нужно создать дополнительные льготы.