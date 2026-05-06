С недавних пор в России введены новые правила поверки коммунальных счётчиков, направленные на снижение бюрократической нагрузки на граждан и повышение защиты от возможных мошеннических схем.

Основная идея нововведений — полностью отказаться от использования бумажных свидетельств о поверке и перейти к цифровым стандартам, сообщает ИА DEITA.RU.

В связи с этим свою юридическую силу утратили бумажные акты и сертификаты. Отныне подтверждением действительности процедуры служит только электронная запись в государственном реестре ФГИС «Аршин».

Внесение в неё данных осуществляется специалистами прямо в квартире или в течение суток после проведения поверки. Кроме этого, от собственников жилья больше не требуется самостоятельное предоставление копий документов о поверке в управляющую компанию или ТСЖ, пишет портал «Дом Mail».

Вместо этого все сведения автоматически проверяются коммунальщиками в системе «Аршин», которая интегрирована с ГИС ЖКХ. При этом, особое внимание уделяется усилению контроля за проведением поверочных работ.

В рамках новых требований мастер обязан фотографировать счётчик до и после измерений, а также фиксировать сам процесс поверки. Важной новацией является обязательное использование геолокации, которая подтверждает, что специалист действительно находился по нужному адресу в момент проведения процедуры.

Эти меры призваны исключить возможность фальсификаций и выявить недобросовестных мастеров. Контроль за сроками поверки также усиливается. С 2026 года автоматизированная система включает жесткую систему мониторинга.

Если срок упорядоченной поверки истёк и в соответствующем реестре отсутствует новая запись, счётчик автоматически перестает приниматься для начисления показаний. В первые три месяца после просрочки платежи начисляются по среднему потреблению, установленному за прошлый период. Если же просрочка сохраняется, расчёт происходит по нормативу с применением повышающего коэффициента, что приводит к значительному увеличению платежей.