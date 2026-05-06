По информации Минпромторга России, ведомство выступает за обложение налогом на добавленную стоимость (НДС) покупок иностранных товаров через интернет, начиная с 1 января 2027 года. Ставка налога, согласно позиции министерства, должна составить 22%. Данные были предоставлены ТАСС.

В министерстве пояснили, что вопрос введения НДС на импортные товары прорабатывается совместно с Минфином.

Планируется, что в 2027 году налог составит 7%, после чего последует поэтапное повышение: до 14% в 2028 году и до 22% в 2029 году. При этом Минпромторг поддерживает именно вариант с установлением ставки в 22% с самого начала 2027 года.

Ранее с инициативой о немедленном введении 22-процентного НДС на зарубежные онлайн-заказы выступил Российский союз кожевников и обувщиков, обратившись в правительство. В письме на имя председателя правительства Михаила Мишустина отраслевой бизнес также предложил ввести пошлины на весь импорт и сделать маркировку ввозимых товаров обязательной, как сообщала газета «Коммерсантъ».