Кто из россиян потеряет в зарплате из-за майских праздников

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина разъяснила, как майские праздники отразятся на заработной плате россиян. Сотрудники на окладе не потеряют в деньгах — работодатель не вправе урезать выплату из-за наличия нерабочих дней, пишет РИА Новости.

Для тех, у кого сдельная или почасовая оплата, ситуация иная, добавляет эксперт. По логике, зарплата может быть ниже из-за меньшего числа рабочих часов. Однако законодательство защищает и таких работников, подчёркивает депутат.

Стенякина напомнила: работодатель обязан выплатить дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), если сотрудник не привлекался к труду. Размер выплаты определяет сам работодатель согласно Трудовому кодексу РФ.

Если же работник выходил в праздники, оплата производится в двойном размере. Таким образом, закон сокращает разрыв между «окладниками» и теми, чей заработок зависит от выработки.

Стенякина посоветовала внимательно следить за начислениями.