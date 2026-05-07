Когда россияне начнут массово забирать деньги из банков

В глазах населения России постепенно меняется традиционное восприятие банковских вкладов как основного и практически безальтернативного инструмента сохранения и преумножения своих сбережений.

Об этом заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, чем дальше, тем больше граждане начинают оценивать выгоду от хранения средств на депозитах с учётом динамики цен на машины и другие активы. Теперь при выборе финансовой стратегии многие вкладчики сопоставляет потенциальный доход по вкладам с темпами удорожания наиболее востребованных товаров.

Российские банки снизили ставки по вкладам

Из-за этого, в частности, в течение нескольких последних месяцев уверенный рост демонстрирует российский рынок новых легковых автомобилей. По данным агентства «Автостат», в апреле текущего года объём продаж достиг 117,5 тысячи машин, что на 15,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

С начала года, в период с января по апрель, в России продано 382,5 тысячи автомобилей. Рост составил 9,6% в годовом выражении. Данные Министерства промышленности и торговли РФ также подтверждают положительную динамику: за четыре месяца россияне приобрели 430 970 новых автомобилей возрастом до трёх лет, что на 7% превышает прошлогодний результат.

Аналитики связывают такую активность граждан с продолжением курса смягчения денежно-кредитной политики регулятора. Снижение ключевой ставки Центробанка страны создаёт предпосылки для изменения ожиданий населения. Несмотря на то, что ставки по вкладам всё ещё остаются на достаточно высоком уровне, вкладчики начинают более взвешенно выбирать между сохранением средств в банке и осуществлением крупных покупок.

При этом, как полагает эксперт, россияне начнут массово снимать свои деньги со вкладов не раньше того момента, как средние ставки по депозитам опустятся до 10-11% годовых. При таком условии сбережения в банках перестанут восприниматься как очевидный инструмент сохранения стоимости, и значительная часть накоплений начнёт активно направляться населением на приобретение предметов длительного пользования, заключил специалист.