Стала известна самая популярная выплата на работе по ДМС

Выплата на свадьбу — самая распространённая льгота для поддержки молодых семей (42% компаний), а втором месте — доплата к пособию по беременности (41%), на третьем — ДМС для супругов (41%). Об этом пишут «Ведомости».

Самая дорогая льгота — доплата к пособию по беременности (280 тысяч рублей).

Менее популярны ведение беременности сотрудниц (33%), психологическая помощь супругам (32%) и льготное санаторно-курортное лечение (27%). Выплата на свадьбу обходится в среднем в 20 тысяч рублей, ДМС для супругов — в 43,2 тысячи.

Большинство компаний также поддерживают сотрудников с детьми: 91% дарят подарки к праздникам, 76% платят при рождении ребёнка, 59% дают отпуск отцам. Половина оплачивают детям ДМС.