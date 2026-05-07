Раскрыты возможные причины высоких цен на бензин в Крыму

Цены на бензин в Крыму постепенно приближаются к якутским. Эксперт Борис Марцинкевич отметил, что объяснения дороговизны топлива в регионе постоянно меняются, передает «Царьград».

Сначала говорили о высокой стоимости морской доставки, хотя нефть по морю возят по всему миру. Позже причиной называли ограничения Крымского моста. Когда появился сухопутный маршрут в обход моста, возникли новые версии.

«Появилась дорога напрямую, без моста, — и сразу еще какие‑то версии придумывают», — подчеркнул Марцинкевич.

В последних числах апреля российские власти приняли несколько мер для удержания равновесия на внутреннем рынке горючего. В частности, 30 апреля было утверждено постановление, которым Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе поручено подписать с нефтяниками договоры.

Цель соглашений — стабилизация и развитие сектора нефтепродуктов внутри страны. В этих документах закрепят объемы отгрузки топлива на внутренний рынок и требование сдерживать рост розничных цен на АЗС в пределах годовой инфляции.