«Кредитная игла»: в России нашли способ помочь «безнадежным должникам»

Государству стоит создать специализированный банк, чтобы выдать населению доступные кредиты и помочь людям выбраться из долговой ямы, заявил News.ru лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

По его словам, власти должны прийти на помощь «безнадежным должникам». В первом квартале 2026 года число нелегальных кредиторов в РФ выросло на 36%, до 472 компаний. Миронов назвал это прогнозируемым результатом: сначала страну «посадили на кредитную иглу», затем банки ужесточили требования, а населению предложили микрофинансовые организации с грабительскими процентами. Нужен легальный источник дешевых займов, и предоставить его может только государство, возможно, через специализированный госбанк.

Сейчас банки и МФО отклоняют более 80% заявок. Миллионы граждан вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить старые, и из-за безвыходности обращаются к «черным» кредиторам, подчеркнул парламентарий.

Ранее экономист Денис Сочнев предупредил, что на потенциальную опасность кредитных продуктов указывают завуалированные формулировки и мелкий шрифт, особенно если речь идет о переменной ставке.