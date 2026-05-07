Частные инвесторы на Мосбирже увеличили вложения в акции

В апреле 2026 года частные инвесторы нарастили объем вложений в акции на Мосбирже в два раза, до 45,2 млрд рублей, говорится в сообщении торговой площадки. В марте этот показатель был на уровне 23,1 млрд рублей.

В два раза выросли и инвестиции в паевые инвестиционные фонды, до 37,4 млрд рублей. При этом доля физлиц в объеме торгов акциями в апреле снизилась с 67,2% в марте до 66,7%.

Прирост числа индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) продолжил замедляться. Так, по итогам апреля их число составило 6,3 млн, увеличившись на 14,7 тысячи за прошлый месяц.