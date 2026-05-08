ЦБ сообщил о росте средней задолженности ипотечного заемщика

Средняя совокупная задолженность заемщика по ипотеке во втором полугодии 2025 года возросла на 5,2 процента и достигла 4,2 миллиона рублей.

Об этом в пятницу, 8 мая, стало известно из материала Центробанка России «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных БКИ».

— Во втором полугодии 2025 года средняя совокупная задолженность заемщика, получившего ипотечный кредит, выросла на 208 тысяч рублей и составила 4,2 миллиона рублей, — говорится в материале.

При этом, по данным регулятора, среднее количество кредитов у ипотечного заемщика за отчетный период уменьшилось до 1,8 единицы.

Кроме того, количество россиян, у которых есть только ипотечный кредит, во втором полугодии 2025 года возросло до 4,5 миллиона человек. В свою очередь задолженность таких заемщиков выросла на 10,3 процента и составила 0,9 триллиона рублей, передает сайт ЦБ.

8 апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в правительстве России рассматривают возможность увеличения лимита по семейной ипотеке и введения дифференцированной ставки по количеству детей в семье.