Пенсионеров призвали найти старые сберкнижки: в чем дело

Российским пенсионерам стоит внимательно поискать у себя дома старые завалявшиеся сберкнижки.

Такой совет представителям старшего поколения дал экономист Герман Ткаченко, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт рассказал о том, что в 2026 году в России действует программа государственной компенсации по вкладам, оформленным в Сбербанке СССР до 20 июня 1991 года. Несмотря на то, что выплаты в полном объёме, с учетом инфляции, приостановлены до 1 января 2027 года, пенсионеры и их наследники могут получить частичную фиксированную компенсацию.

Право на такую выплату имеют граждане России, чей вклад был открыт и оставался активным по состоянию на 20 июня 1991 года. В особенности, вкладчики, родившиеся до или в 1945 году включительно, могут рассчитывать на выплату в тройном размере от остатка по счету в советских рублях.

Те, чей год рождения — с 1946 по 1991, получают компенсацию в двойном размере. Также к праву на получение средств имеют наследники вкладчиков, вне зависимости от возраста, при условии, что умерший вкладчик являлся гражданином РФ.

Расчёт компенсационной суммы основывается на остатке по счету на дату 20 июня 1991 года, выраженном в советских рублях. В процессе вычислений учитываются несколько коэффициентов. Первый — возрастной коэффициент: для вкладчиков с 1945 года включительно он равен трём, для остальных — двойке.

Второй — коэффициент срока хранения: если депозит был закрыт в период с 1992 по 1995 годы, сумма уменьшается и делится на коэффициент в диапазоне от 0,6 до 0,9; для вкладов, оставшихся в силе после 1996 года, коэффициент равен единице. Также из суммы вычитаются выплаты, полученные ранее по предварительным компенсациям, например, в 2010-х годах.

В качестве иллюстрации можно привести пример: если на счету вкладчика, родившегося в 1944 году, в 1991 году лежало 1000 рублей, и вклад не закрывался, то по текущим расчетам он может рассчитывать на получение примерно 3000 современных рублей.

Для получения компенсации необходимо провести ряд простых действий. В первую очередь, найти свою сберкнижку: если документ утерян, возможно обратиться в банк для поиска информации о вкладе. Далее — нужно лично обратиться в отделение Сбербанка, предоставив паспорт и саму сберкнижку.