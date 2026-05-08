Стало известно, у каких сотрудников в России зарплаты растут быстрее

Средняя зарплата сотрудников, недавно устроившихся на работу в России, превысила 96 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные статистики, опубликованные РИА Новости.

По информации агентства, осенью 2025 года сотрудники со стажем работы в компании менее одного года в среднем получали 96,5 тысячи рублей. Два года назад этот показатель составлял около 72 тысяч рублей.

Таким образом, за два года зарплаты новых работников увеличились более чем на треть. Темпы роста оказались выше, чем у сотрудников, работающих в одной организации длительное время.

Средний доход мужчин среди недавно трудоустроенных работников составил 114,8 тысячи рублей, женщин — 76,8 тысячи.

Самые высокие зарплаты зафиксированы у специалистов со стажем работы в компании от одного года до пяти лет — в среднем 99,3 тысячи рублей. Немного меньше получают сотрудники, проработавшие от пяти до десяти лет — около 98 тысяч рублей.

Наименьший уровень доходов оказался у работников со стажем более 30 лет. Их средняя зарплата составила 83,6 тысячи рублей.