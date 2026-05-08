Россиянам рассказали, какие продукты резко подешевеют в ближайшее время

Некоторые продукты питания в ближайшие месяцы могут подешеветь на 30-50%, спрогнозировала в беседе с News.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

По словам эксперта, в течение двух месяцев стоит ждать традиционного снижения цен на помидоры, огурцы, зелень и фрукты. Если макроэкономическая ситуация будет благоприятной, к июлю стоимость этой продукции упадет на 30-50% от нынешнего уровня.

Некоторые фрукты, отметила Борисова, могут потерять в цене еще больше. Это зависит от объемов поставок, урожая текущего года и того, насколько окрепнет рубль по сравнению с 2025 годом. Значительное удешевление овощей, по ее оценке, наступит к августу-сентябрю — в период массового сбора урожая.

Ранее экономист Константин Ордов заявил, что массового роста цен на продукты не произойдет из-за введения новых ГОСТов. Он призвал не опасаться подорожания, отметив, что соблюдение госстандартов по-прежнему остается добровольным.

В минувшую среду Росстат сообщил, что снижение потребительских цен в РФ с 28 апреля по 4 мая составило 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля.