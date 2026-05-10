Названы российские регионы со средними зарплатами выше 1 млн рублей

Среднемесячный заработок свыше 1 млн рублей зафиксирован у специалистов шести отраслей экономики в семи субъектах страны.

Об этом сообщают журналисты РИА Новости по итогам изучения официальных статистических данных.

Абсолютными лидерами рейтинга стали специализированные дизайнеры в Крыму, средний доход которых составляет 1,4 млн рублей.

Аналитики пояснили, что чаще всего подобные суммы получают сотрудники холдинговых компаний в Костромской, Ярославской и Мурманской областях.

По их словам, аналогичный уровень оплаты труда зафиксирован у алтайских строителей инженерных сооружений, петербургских работников нефтегазового сектора, а также у московских производителей табака и управляющих фондами.

Ранее аналитик Карина Остроносова выразила мнение, что сотрудники нередко обращаются за повышением уже в состоянии эмоционального выгорания.