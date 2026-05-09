Желающим просить повышение на работе россиянам дали совет

Сотрудники зачастую просят повышение в тот момент, когда уже находятся на грани выгорания, рассказала «Ленту.ру» директор по продукту «КвантИнсайт» ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова. По ее словам, многие ошибочно полагают, что новая зарплата или должность вернут интерес к работе.

«Это ловушка. Когда человек истощен, он подсознательно просит не роста, а спасения. Руководитель это чувствует даже без всякой аналитики и с высокой вероятностью откажет. После отказа выгоревший сотрудник окончательно теряет мотивацию и либо увольняется, либо остается, но работает вполсилы», — объяснила Остроносова.

По словам эксперта, повышение, которое было получено из состояния усталости, не помогает. Через пару месяцев энтузиазм заканчивается, а человек оказывается на более ответственной позиции с теми же внутренними ресурсами.

«Прежде чем идти к начальнику, честно ответьте себе на вопрос, вы хотите повышения, потому что вам тесно в текущей роли и вы готовы к большему, или потому что вам плохо на текущем месте и хочется что-то изменить? Если второй вариант — сначала разберитесь с состоянием», — посоветовала Остроносова.

Эксперт рекомендует взять отпуск, снизить нагрузку, поговорить с руководителем о приоритетах. Без этого разговор о деньгах будет не переговорами, а криком о помощи, который почти никогда не срабатывает.

«Если же вы действительно готовы к росту, ваша просьба должна звучать максимально фактологически. Не "я хочу больше денег" и даже не "я много работаю", а "мои текущие задачи и зона ответственности уже соответствуют следующему грейду, давайте зафиксируем это". Руководитель может спорить с вашими амбициями, но спорить с перечнем ваших реальных задач ему сложнее», — объяснила Остроносова.

Следует подготовить список того, что вы делаете сейчас, чего не было в вашем трудовом договоре год назад. Это станет главным оружием, подчеркнула эксперт.

«Если вам отказали без внятных причин, а вы объективно выросли как специалист, не торопитесь угрожать увольнением. Угроза сжигает остатки доверия. Просто начните спокойно смотреть рынок. Отказ в повышении для вовлеченного сотрудника — это информация. Не эмоция, а факт о том, как компания оценивает ваш вклад. И этот факт может стать основанием для совершенно другого разговора уже с другим работодателем», — заключила Остроносова.

