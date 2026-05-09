Россиян предупредили о мошеннических схемах вокруг капремонта

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС рассказал, какие мошеннические схемы и мифы вокруг капремонта и списания долгов являются сегодня самыми распространенными и опасными для россиян.

Так, предложения за деньги убрать из квитанции оплату капремонта являются мошенничеством. Он напомнил, что обязанность платить закреплена в Жилищный кодекс РФ и привязана к квартире. Полностью от взносов освобождены пенсионеры старше 80 лет, Герои России и СССР, а также владельцы жилья в новых домах на первые годы. Льготы в 50 процентов предусмотрены для ветеранов, инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

При этом рассказы о якобы существующих госпрограммах по автоматическому списанию долгов — это обман. Гаврилов пояснил, что задолженности по кредитам, ЖКХ, налогам и штрафам можно списать только через процедуру банкротства — в суде или через МФЦ.

Ранее мошенники стали выстраивать схемы вокруг новых законов об освоении участков. Махинаторы стали рассылать СМС и электронные письма о якобы выявленных на участках нарушениях.