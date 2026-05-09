Названо число россиян, которые заплатят налог на вклады по итогам 2026 года

От 2 млн до почти 2,7 млн россиян могут получить уведомления о необходимости оплатить налог на проценты по вкладам за 2026 год. Об этом свидетельствую расчеты экспертов. Порог налогообложения привязан к ключевой ставке ЦБ РФ и в данный момент он составляет 160 тыс. рублей: только на процентные доходы выше этой суммы придет уведомление. Однако для большинства вкладчиков сумма сбора окажется символической. Как рассчитывается налог, сколько от него получит госказна и существуют ли способы его избежать — в материале «МК».

Сумма налога на проценты по вкладам рассчитывается на основании размера ключевой ставки ЦБ РФ на расчетный период. За 2026 год сбор заплатят те россияне, чей доход превысит 160 тыс. рублей. Эта сумма вычисляется по изначально утвержденной властями формуле: 1 млн рублей умножается на максимальную ключевую ставку, зафиксированную в отчётном году. Пока её пик пришёлся на минувший январь — 16%, после чего Банк России на каждом заседании совета директоров опускал ключевую ставку, доведя её к концу апреля до 14,5%. Если до конца года она не будет расти выше январского значения, а аналитики сходятся во мнении, что резкий разворот регулятора маловероятен, то пороговое значение останется прежним. Для сравнения, в 2023 году лимит составлял 150 тыс. рублей, а в 2024–м и 2025-м (налог за прошлый год нужно будет погасить до 1 декабря) — уже 210 тыс., что делает текущий год относительно мягким для вкладчиков. По правилам, налог за 2026 год нужно оплатить до 1 декабря 2027-го.

«Сбор налога на вклады за текущий год Минфин закладывает в размере 320 млрд рублей, а эксперты — в районе 305 млрд рублей, — отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. — Вероятно, прогноз министерства учитывает снижение средней ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году в диапазоне 13–14% годовых. Мы считаем, что если она окажется ниже 13% годовых, итоговые налоговые поступления от вкладов в 2027 году не превысят 300 млрд рублей». По данным АСВ, в начале 2026 года у 5,3% всех вкладчиков объем средств в банках превышал 1 млн рублей. «Оценки числа россиян, имеющих вклады в банках, заметно разнятся и составляют от 40 до 50 млн человек, — говорит аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. — Перемножая, получаем, что число плательщиков налога на вклады может составить от 2,12 до 2,65 млн человек. Но надо отметить, что это весьма грубая оценка». Так, например, если у состоятельного человека вклады разбиты по нескольким банкам, в статистике это будет учитываться как разные случаи. Кроме того, часть средств таких граждан может находиться не на срочных депозитах, а на расчетных счетах под низкий процент, которые не учитываются при определении налога на вклады. Также вполне возможно, что на фоне снижения депозитных ставок некоторые состоятельные граждане захотят в течение этого года вывести свои деньги из банков и направить их в другие, более интересные, на их взгляд, инструменты, или на иные цели, скажем, крупные покупки и т.п. Соответственно, оценки средней величины налога, по мнению финансиста, будут еще более грубыми. «Но средний вклад физлица на 1 января 2026 года — около 419 тыс. рублей, поэтому массового налога «для всех вкладчиков» не будет», — отметил эксперт по налогам и налоговым проверкам, гендиректор компании «Шумейко и Партнеры» Дмитрий Шумейко. Основная зона риска — это люди с несколькими вкладами, крупными накопительными счетами или депозитами от 1,4 млн рублей и выше. Однако в целом средний размер налога окажется незначительным: у тех, кто должен будет его оплатить, он в большинстве случаев уместится в границах от 2 тыс. до 10 тыс. рублей, считает эксперт.

Правда, есть и более скромные оценки количества россиян, которые должны будут оплачивать налог на доходы по депозитам по итогам этого года. Доля вкладчиков со сбережениями менее 1 млн рублей, что вообще не подпадают под налог, около 95%. Что-то оплачивать придется только оставшимся 5% владельцев депозитов.

«Примерно это коснется 2 млн человек», — утверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он привёл пример расчета для определения суммы к погашению сбора: на депозит в 2 млн рублей банк за год начислил 16% годовых. Таким образом, процентный доход вкладчика составил 320 тыс. рублей (2 млн*16%). Необлагаемый доход по ставке ЦБ РФ, или вычет — 160 тыс. рублей. От оставшейся суммы нужно оплатить 13% НДФЛ, итого к погашению будет 21 тыс. рублей ((320 тыс. рублей -160 тыс. рублей, рассчитанных на основе максимальной ставки ЦБ РФ)*13% НДФЛ). Если есть доход, превышающий необлагаемую сумму вычета, то снизить налог не получится за счет дробления вкладов — ФНС учитывает все процентные доходы одного человека. От налога освобождаются эскроу, текущие и зарплатные счета, а также счета со ставкой менее 1%, напомнил Зельцер.

Однако другие эксперты считают, что способы избежать налогообложения по вкладам всё же есть. «Снизить налог вполне возможно законно: распределять деньги между членами семьи, потому что лимит считается по каждому человеку отдельно», — отметил Шумейко. Разумеется, что действовать так можно только тем гражданам, которые доверяют своим близким.